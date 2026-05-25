Droga e armi da guerra, 23 arresti tra Salerno e Zagabria

Diciannove misure di custodia cautelare in carcere, 4 arresti domiciliari. È l’esito di una maxi-operazione in diverse province italiane e a Zagabria, capitale della Croazia, ai danni di un sodalizio criminale. Trafficavano stupefacenti, importavano armi da guerra e si finanziavano attraverso il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’associazione operava sui territori di Sarno e Scafati, ma operava anche in Sicilia, dove uno dei componenti fu fermato, nel 2024, con 80 chilogrammi di hashish. Un altro, arrestato in flagranza di reato, è stato trovato in possesso di armi da fuoco, tra cui un kalashnikov.

Il capo dell’organizzazione stava in carcere, dove, però, ha continuato a comunicare e a dirigere le attività del gruppo indicando gli imprenditori da intimidire e a cui chiedere il pizzo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Salerno su richiesta della Procura distrettuale antimafia salernitana. Il provvedimento è frutto di una indagine degli Uffici investigativi della Polizia di Stato, Sisco di Salerno e Servizio Centrale Operativo, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e dell'agenzia Eurojust, che ha costituito il raccordo con le autorità croate.