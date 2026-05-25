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L'aperitivo diventa meraviglia: Bruno Varzan e gli interpreti contemporanei della Mixology a Sicilia Outlet Village

L'aperitivo diventa meraviglia: Bruno Varzan e gli interpreti contemporanei della Mixology a Sicilia Outlet Village

Enogastronomia

Sicilia Outlet Village si trasforma nel palcoscenico della Mixology con esibizioni di bartender e esclusivi drink da bere. Lunedì 1 e martedì 2 Giugno in una piacevole atmosfera di aperitivo, tra le 170 vetrine di brand nazionali e internazionali, si gusteranno cocktails ricercati. Ospite d’eccezione il talentuoso showman Bruno Vanzan, noto a livello nazionale e internazionale, che realizzerà due masterclass per gli appassionati: ogni suo drink è una performance di flair bartending, cioè l’arte di preparare cocktail maneggiando bottiglie e shaker. Il suo effetto “wow” va oltre la tecnica spettacolare, dietro ogni movimento c’è precisione, conoscenza degli ingredienti, bilanciamento dei sapori e capacità di creare un momento memorabile per chi guarda e assaggia.

Così Sicilia Outlet Village si trasforma in un luogo di convivialità moderna dove lo shopping si affianca alla mixology di alta qualità tra i grandi classici e nuovi drink, reinterpretati anche in chiave low-alcohol e analcolica, in linea con le nuove tendenze di consumo.

A fare la differenza di ogni degustazione gratuita nelle quattro aree tematiche saranno l’estetica, i profumi, i colori e la ricerca che trasformeranno l’aperitivo in tempo dedicato a un viaggio sensoriale arricchito dall’intrattenimento di barman acrobatici, DJ set e live street music con violinisti e sassofonisti.

Per l’occasione - già dal 29 maggio fino al 2 giugno - sarà attiva una promozione che renderà lo shopping più conveniente con sconti fino al 70% su brand e articoli selezionati. Dopo una passeggiata tra vetrine, moda e desideri, l’aperitivo sarà l’ideale per concludere una giornata con un ritmo diverso, creativo, rilassante. Le creazioni più sorprendenti firmate da Bruno Vanzan a Sicilia Outlet Village trasformeranno l’aperitivo in meraviglia, sorseggiando i suoi cocktail sarà possibile sorprendere gli occhi prima ancora del palato.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

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