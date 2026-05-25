L’Università di Genova e i profili cancellati di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino: “È normale dopo la morte”

“La persona che stai cercando non collabora più con l’università”: a neanche una settimana dalla morte dei cinque sub italiani nella ‘grotta degli squali’ alle Maldive, l’Università di Genova ha cancellato il profilo della professoressa Monica Montefalcone e quello della ricercatrice Muriel Oddenino, due delle persone morte durante l’immersione. Montefalcone insegnava Ecologia al Distav, il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, Oddenino era una ricercatrice . Il marito della donna (che è anche padre della figlia che è morta nella stessa immersione di nome Giorgia) Carlo Sommacal ha commentato così: “Hanno già cancellato la sua presenza dal sito dell’università, con una fretta che io non comprendo… ma nel curriculum di Monica ci sono anche i brevetti speleosub“. Sulla questione dei brevetti – e sulla titolarità a scendere ad una profondità superiore ai 50 metri dove si trovava la grotta – nei giorni scorsi si sono sviluppate parecchie polemiche. Il tour operator Albatros, che aveva organizzato l’escursione, sostiene che Montefalcone e nessuno degli altri quattro sub morti fosse in possesso del brevetto relativo a quelle profondità.

Non è la prima volta che Carlo Sommacal, in questi giorni, si è mostrato critico o arrabbiato per alcune informazioni circolate. ha sempre sostenuto che la moglie non avrebbe mai fatto un’immersione non autorizzata, ad esempio, così come si è mostrato scettico quando l’Università di Genova ha detto di non essere a conoscenza dei programmi di ricerca della docente. “Ognuno può avere le proprie opinioni ma Monica aveva tutte le specializzazioni e i brevetti necessari. Però adesso basta perché io sono a pezzi e non ce la faccio più”, ha detto Sommacal.

Monica Montefalcone da tanti anni studiava i ‘Blue Hole’, caratteristici delle Maldive, gli ecosistemi marini e i coralli. Sul sito dell’Università, racconta il Corriere della Sera, compariva anche uno studio pubblicato su Environments nel marzo 2025. Il titolo dello studio, a cui hanno collaborato altri ricercatori dell’Università di Genova, è “Primo tentativo di studiare le caratteristiche sedimentologiche e i livelli di contaminazione dei sedimenti di fondo nel Blue Hole di Faanu Mudugau”. Si tratta di un atollo corallino delle Maldive. Ebbene, in un paragrafo relativo ai ‘Campionamenti’, si leggeva: “Subacquei con autorespiratore raccolsero una carota superficiale di sedimento a 82 metri di profondità del Blue Hole di Faanu Mudugau”.

“È errato affermare che l’Università degli studi di Genova abbia provveduto alla cancellazione di informazioni relative al curriculum o al profilo della professoressa Montefalcone e della dottoressa Oddenino”. La “mancata visualizzazione del profilo della docente e di quello dell’assegnista di ricerca sul portale istituzionale (in particolare sulla rubrica di Ateneo) è conseguenza di una procedura del sistema informatico che, a seguito dell’inserimento dell’informazione relativa al decesso, determina la non pubblicazione del profilo personale. Si tratta di una procedura amministrativa ordinariamente applicata”. Lo precisa l’Università di Genova relativamente ai profili di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, due dei cinque sub italiani morti nella ‘grotta degli squali’ alle Maldive.