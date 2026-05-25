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A Orazio Ruscica e Giuseppe Bascietto il XXXI Premio Livatino - Saetta - Costa

A Orazio Ruscica e Giuseppe Bascietto il XXXI Premio Livatino - Saetta - Costa

CronacaRagusa

Il XXXI Premio Internazionale Livatino Saetta Costa, prestigioso appuntamento dedicato all’impegno sociale, alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata, è stato assegnato al giornalista d’inchiesta Giuseppe Bascietto, originario di Vittoria. Nel suo intervento durante la cerimonia di consegna, Bascietto ha voluto sottolineare la trasformazione del fenomeno mafioso e il ruolo cruciale dell’informazione libera: «Le mafie cambiano pelle, investono, si infiltrano nell’economia legale, ma una cosa resta immutata: il bisogno di silenzio. Ogni volta che qualcuno continua a raccontarle davvero, quel silenzio si rompe. E oggi, inevitabilmente, questo premio parla anche di questo.
Il Premio è stato assegnato anche al segretario nazionale dello Snadir, il modicano Orazio Ruscica, è stato insignito del Premio Internazionale Livatino - Saetta - Costa per l’anno 2026, prestigioso riconoscimento conferito a personalità distintesi per l’impegno nella promozione della legalità, della giustizia e dei valori civili e sociali.
La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Perugia, in Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alla presenza di autorevoli esponenti del mondo culturale, giudiziario, giornalistico e sociale. Il premio è stato assegnato a Ruscica per il costante impegno nel sociale e per l’attività svolta alla guida dello Snadir, sindacato impegnato nella tutela della dignità professionale dei docenti di religione e nella promozione di una scuola fondata sui valori della persona, della responsabilità e del bene comune.
Nel suo intervento di ringraziamento, Ruscica ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento, dichiarando: “Condivido questo riconoscimento con tutte le colleghe e i colleghi dello Snadir, con gli insegnanti di religione e con tutti coloro che, ogni giorno, con impegno e dedizione, contribuiscono alla crescita della scuola. Il ricordo delle vittime della mafia e di chi ha donato la propria vita per la giustizia rimane per noi un richiamo costante all’impegno, alla coerenza e alla responsabilità”.
Nel corso del suo discorso, il segretario nazionale ha inoltre ribadito il ruolo della scuola e dell’azione sindacale come strumenti di crescita civile e sociale, ricordando l’impegno dello Snadir per una scuola “capace di formare persone libere” e per il pieno riconoscimento professionale degli insegnanti di religione.

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