Comiso, Gesualdo Bufalino e Antonio Cammarana accomunati dai ricordi critici e umani

Non uno, ma due i ricordi umani e critici all’evento culturale organizzato al Circolo di Cultura “Gesualdo Bufalino” di Comiso. Se la memoria dell’autore di “Diceria dell’untore”, così com’è stato, ha rappresentato il leit motiv annunciato dell’incontro, quella ancora fresca del suo alunno Antonio Cammarana, che ha dedicato al suo professore il libro presentato, da tempo in un cassetto, ha destato grande interesse tra gli intervenuti.

“Due comunità vicine - hanno detto all’unisono i sindaci di Comiso, Maria Rita Schembari, e di Acate, Gianfranco Fidone, - che cementano la loro unione all’insegna della cultura, quella più autentica”.

Il presidente del sodalizio Salvatore Guastella ha rievocato, commosso, il rapporto con Cammarana che aveva espresso il suo vivo desiderio di illustrare il suo lavoro prima di morire nella sede (ma quella speranza doveva infrangersi il 29 maggio di un anno fa) mentre il professore Emanuele Ferrera, coordinando i lavori, ha riferito alcuni particolari inediti della sua biografia e sulla genesi del libro.

Sono intervenuti, nell’ordine, Daniela Marchi, presidente del Lions Club di Vittoria, a ricordare il legame affettivo con l’autore e la moglie Giovanna Longo, il senatore Salvatore Sallemi, l’onorevole Giorgio Assenza e il dottor Giuseppe Digiacomo, presidente della Fondazione Bufalino.

Due le relazioni: la prima della professoressa Manuela Nicaso, la seconda del professore Giovanni Lantino.

Al termine di entrambe l’attore e regista Luigi Denaro ha proposto alcuni brani contenuti nell’opera di Antonio Cammarana, che Renzo Cammarana, residente a Siracusa, ha volto ricordare con una poesia in dialetto siciliano.

Ultimo atto della manifestazione, con le belle melodie del maestro Giacomo Iurato, la scopertura di un acquerello con i due uomini di cultura deceduti, realizzato dall’avvocato Patrizia Romano.

Durante la serata il Circolo di Corso Vittorio Emanuele ha conferito lo status di socio onorario al magistrato Andrea Reale.