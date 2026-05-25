Amministrative a Ispica, ballottaggio tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena

Si va al ballottaggio, a Ispica, tra l'ex sindaco, Pierenzo Muraglie, e Serafino Arena. Distaccati gli altri candidati, Paolo Monaca, Angelo Galifi e Tonino Cafisi. Arena è stato sostenuto da una coalizione con la lista civica Controcorrente, il Movimento 5 Stelle e l’alleanza Verdi e Sinistra. Muraglie si è presentato all'elettorato alla guida di liste civiche e sul risultato ha avuto certamente un peso determinante la vicinanza politica con il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate. Fra quindici giorni si torna a votare per scegliere il sindaco che governerà Ispica.