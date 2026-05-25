La grande moda sposa il barocco di Modica: la scalinata di San Giorgio ospita la collezione di Brunello Cucinelli

“Voglio annunciare con malcelato orgoglio che Modica, fra qualche settimana, vivrà un evento di altissimo profilo nel panorama internazionale della moda ospitando la sfilata di una delle firme più nobili dell’alta moda internazionale. La nostra Città, la bellezza della sua scalinata di San Giorgio, saranno la suggestiva passerella della collezione Mediterranea di Brunello Cucinelli. La prestigiosa firma italiana dell’alta moda internazionale non solo ha scelto la bellezza della nostra Città e le sue testimonianza Patrimonio dell’Umanità come set dello shooting fotografico che presenta la collezione già nelle sue pagine internet e social ma anche come palcoscenico della sfilata. Brunello Cucinelli ha deciso di accendere i suoi riflettori su Modica giovedì 11 giugno il giorno in cui sulla scalinata di San Giorgio, sfileranno le sue modelle e i suoi modelli e il giorno in cui Modica sarà proscenio di un evento di caratura internazionale come mai successo in passato". E' l'annuncio della sindaca di Modica, Maria Monisteri, dell'evento che vedrà un evento di grande moda in uno dei luoghi più iconici della Sicilia: il duomo di San Giorgio e la maestosa scalinata.

"Voglio ringraziare la sensibilità della diocesi di Noto e del Vescovo Monsignor Salvatore Rumeo, grazie a cui la nostra Città potrà vivere una straordinaria opportunità di promozione per la presenza di eccellenti ospiti che assisteranno e racconteranno la sfilata in uno dei luoghi più belli d’Italia assieme alle firme di più alto profilo della stampa di settore. Già nei giorni precedenti all’evento dell’11 giugno, Modica si prepara ad accogliere questo momento eccezionale su cui lavoriamo da mesi, in strettissima sinergia con l’organizzazione di Brunello Cucinelli. Siamo sicuri che la Città sarà pronta a vivere giornate uniche che resteranno incastonate nella nostra storia.

Mai Modica in passato, aveva avuto una ‘vetrina’ di così alta qualità ed un’opportunità di promozione così importante di fronte ad un parterre di tale eccellenza. San Giorgio, la sua bellezza di Patrimonio dell’Umanità, il suo impatto emozionale, l’eredità straordinaria che abbiamo ricevuto dai nostri ‘padri’ nella ricostruzione post terremoto del 1693, saranno il luogo dove il prestigio, la bellezza, l’eleganza inimitabile degli abiti di Brunello Cucinelli ne consacreranno l’irripetibile unicità”.

Per Tino Antoci, assessore al Turismo: Questo evento rappresenta una delle più importanti operazioni di promozione territoriale mai realizzate per Modica. Accoglieremo buyer internazionali, stampa specializzata, ospiti illustri e protagonisti del mondo della moda, del lifestyle e della comunicazione globale, con una visibilità mediatica senza precedenti per la nostra città e per l’intero territorio. La presenza di Brunello Cucinelli a Modica è il risultato di un lavoro intenso, portato avanti in questi mesi con grande determinazione e in costante sinergia con l’organizzazione della maison. Abbiamo lavorato affinché questo appuntamento potesse trasformarsi non soltanto in un evento di altissimo profilo, ma in un’occasione strategica di valorizzazione internazionale della nostra identità".

L'importanza e l'esclusività dell'evento impongono una preparazione di alto livello e, soprattutto, una logistica che non deve trascurare nulla.