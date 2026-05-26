Arrestato per terrorismo un 22enne a Reggio Emilia: era pronto a colpire il 21 maggio

Il 22enne, nato in Italia, due anni fa era stato arrestato in Germania per sospetto terrorismo ed era tornato a Reggio dopo essere stato espulso dalle autorità tedesche: è stato fermato giovedì 21 maggio ed era pronto a colpire in centro.

Una segnalazione nel cuore di una serata affollata di eventi e con migliaia di persone in centro storico ha fatto scattare l’intervento della Polizia e portato al fermo di un ragazzo di 22 anni, nato in Italia (nel reggiano) da genitori marocchini. L’accusa è di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Sono i contorni dell’operazione condotta a Reggio Emilia lo scorso giovedì dalla Digos con il supporto dei colleghi di Bologna e il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, della Procura di Reggio Emilia e della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Bologna.

LA GERMANIA LO AVEVA ESPULSO PER SOSPETTO TERRORISMO

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe manifestato l’intenzione di compiere un attacco armato di coltello nel centro cittadino per “fare del male” ad altre persone. I poliziotti si sono subito messi sulle sue tracce anche perché quella sera il centro storico era particolarmente gremito per una partita di basket e un evento musicale in Piazza San Prospero. Il 22enne- che vive in città pur risultando senza fissa dimora- è stato rintracciato in via Roma. Il ragazzo era già noto agli apparati di prevenzione: nel 2024 era stato arrestato in Germania per altri reati, dove avrebbe espresso sostegno allo Stato Islamico. A gennaio era rientrato in Italia dopo un provvedimento di espulsione disposto dalle autorità tedesche. Le indagini avrebbero inoltre evidenziato contatti, tramite chat, con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto supporto e finanziamenti per compiere un attentato.

ADESSO È IN CARCERE

Dopo il fermo, il giovane è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia. Il Gip ha convalidato stamattina il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere.

Sull’episodio interviene l’eurodeputata leghista Anna Cisint che commenta: “Servono tolleranza zero, controlli severi, espulsioni immediate per i soggetti pericolosi, chiusura di ogni spazio di propaganda estremista e un rafforzamento delle attività di intelligence e prevenzione”. Chi “inneggia all’Isis o si radicalizza contro i valori occidentali non può trovare alcuna giustificazione né alcuna zona grigia”, aggiunge Cisint.