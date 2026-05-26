Catania: arrestato dalla Polizia 28enne, aveva sostanze stupefacenti

a Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, straniero, senza fissa dimora, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” hanno effettuato mirati controlli all’interno del rione “San Berillo”.

Nel corso dei servizi di pattugliamento, transitando tra le viuzze del quartiere, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata da un uomo, poggiato su un motociclo in sosta, che per le circostanze di tempo e di luogo è apparso sospetto. Pertanto, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo, nel corso del quale, fin dalle prime battute, l’uomo si è mostrato particolarmente agitato.

Per questo motivo, dopo le operazioni di identificazione, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale e dello scooter. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire e sequestrare 20 grammi di marijuana, pillole di ecstasy di colore blu e frazionate in pezzi più piccoli per complessivi 8 grammi, nonché 0,45 grammi di cocaina.

Per quanto accaduto, i poliziotti hanno arrestato il 28enne per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 28enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.