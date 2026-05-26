ou
ULTIME NOTIZIE

Il Sole 24 Ore boccia Ragusa, Angelica (IDV): servono progetti seri e cittadini più presenti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Avola sempre più inclusiva: presentate le prime adesioni al progetto “Avola Città Blu – Autism Friendly”

Avola sempre più inclusiva: presentate le prime adesioni al progetto “Avola Città Blu – Autism Friendly”

Siracusa

Prosegue il percorso di “IncludiAMO – Avola Autism Friendly”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata per costruire una città sempre più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni delle persone con autismo e delle loro famiglie.
Nel corso dell’incontro di ieri sono state presentate le prime realtà che hanno aderito al progetto “Avola Città Blu – Amichevole per le Persone con Autismo”, iniziativa che punta a creare una rete territoriale tra istituzioni, scuole, attività commerciali e cittadini.
Tra le prime adesioni figurano la biblioteca comunale, Mondadori Bookstore Avola, la Gioielleria F.lli Rino e Salvo Campisi, Caffè La Bruna, Deka Sport e il Centro Benessere Vera e Mariella di Stefano Campisi. Presenti anche alcune classi del plesso Collodi, del Sacro Cuore e del Liceo Linguistico.
“Queste prime adesioni – dichiara il sindaco Cannata – rappresentano un segnale importante di sensibilità e partecipazione. Stiamo costruendo una rete concreta tra pubblico e privato per rendere Avola una città realmente inclusiva, capace di riconoscere e accogliere le esigenze di tutti”.
Il progetto prevede la possibilità di adesione da parte di esercizi commerciali, farmacie, bar, ristoranti, supermercati, negozi e altri spazi pubblici e privati che verranno dotati di un kit identificativo con logo e materiali informativi, così da essere riconoscibili come luoghi “autism friendly”.
“L’inclusione – aggiunge Cannata – non può restare soltanto un principio teorico, ma deve tradursi in azioni quotidiane, luoghi accessibili, formazione e attenzione concreta verso le famiglie”.
Determinante il contributo del professor Lucio Cottini, della dottoressa Sebastiana Veneziano, della garante per le Persone con Disabilità Carmela Tata e la collaborazione di Confcommercio.
“Questo percorso continua a crescere grazie a una comunità che sceglie di esserci – conclude il sindaco –. L’obiettivo è fare di Avola una città sempre più consapevole, accogliente e vicina alle persone”.

Potrebbero Interessarti