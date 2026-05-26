Avola sempre più inclusiva: presentate le prime adesioni al progetto “Avola Città Blu – Autism Friendly”

Prosegue il percorso di “IncludiAMO – Avola Autism Friendly”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata per costruire una città sempre più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Nel corso dell’incontro di ieri sono state presentate le prime realtà che hanno aderito al progetto “Avola Città Blu – Amichevole per le Persone con Autismo”, iniziativa che punta a creare una rete territoriale tra istituzioni, scuole, attività commerciali e cittadini.

Tra le prime adesioni figurano la biblioteca comunale, Mondadori Bookstore Avola, la Gioielleria F.lli Rino e Salvo Campisi, Caffè La Bruna, Deka Sport e il Centro Benessere Vera e Mariella di Stefano Campisi. Presenti anche alcune classi del plesso Collodi, del Sacro Cuore e del Liceo Linguistico.

“Queste prime adesioni – dichiara il sindaco Cannata – rappresentano un segnale importante di sensibilità e partecipazione. Stiamo costruendo una rete concreta tra pubblico e privato per rendere Avola una città realmente inclusiva, capace di riconoscere e accogliere le esigenze di tutti”.

Il progetto prevede la possibilità di adesione da parte di esercizi commerciali, farmacie, bar, ristoranti, supermercati, negozi e altri spazi pubblici e privati che verranno dotati di un kit identificativo con logo e materiali informativi, così da essere riconoscibili come luoghi “autism friendly”.

“L’inclusione – aggiunge Cannata – non può restare soltanto un principio teorico, ma deve tradursi in azioni quotidiane, luoghi accessibili, formazione e attenzione concreta verso le famiglie”.

Determinante il contributo del professor Lucio Cottini, della dottoressa Sebastiana Veneziano, della garante per le Persone con Disabilità Carmela Tata e la collaborazione di Confcommercio.

“Questo percorso continua a crescere grazie a una comunità che sceglie di esserci – conclude il sindaco –. L’obiettivo è fare di Avola una città sempre più consapevole, accogliente e vicina alle persone”.