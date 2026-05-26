Rapina al bar di un distributore ad Acireale, arrestato un 42enne

Un 42enne, residente ad Aci Catena, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Acireale e dai Carabinieri e con l’accusa di rapina aggravata, dopo un colpo messo a segno nella notte ai danni del bar annesso a un distributore di carburanti di Acireale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sono verificati nelle prime ore della notte, intorno alle 01:00, quando il dipendente dell’esercizio commerciale, impegnato nel servizio al banco, sarebbe stato avvicinato da un uomo che, dopo aver chiesto una consumazione e simulato la necessità di utilizzare il telefono cellulare, avrebbe atteso il momento opportuno per entrare in azione.

Stando agli accertamenti, infatti, poco dopo, il presunto autore avrebbe svelato le sue vere intenzioni e affrontato il dipendente, costringendolo a consegnare il denaro custodito in cassa. Nonostante un tentativo di resistenza da parte del barista, l’uomo sarebbe riuscito ad aprire il registratore e impossessarsi di circa 150 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della sua autovettura.

I poliziotti, intervenuti per primi su disposizione della Centrale Operativa, nell’immediato, hanno estrapolato ed esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso dell’esercizio commerciale, grazie alle quali hanno ricostruito l’accaduto, riuscendo a individuare i tratti fisico-somatici del rapinatore e l’abbigliamento indossato, e il veicolo utilizzato per la fuga.

Contestualmente, nell’ambito della collaudata collaborazione tra Commissariato e Carabinieri della Compagnia di Acireale, i militari dell’Arma venivano informati del crimine commesso e, quindi, collaboravano attivamente alle ricerche del fuggiasco.

Nel giro di breve tempo, l’uomo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Acireale. Bloccato e messo in sicurezza, è stato quindi portato negli uffici del commissariato di Acireale, dove è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della rapina.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne, pregiudicato, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. Le indagini hanno consentito anche di ritrovare l’auto utilizzata per la fuga, che è stata sottoposta a sequestro.