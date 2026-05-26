Belvedere: denunciata coppia di Noto per furto di capi d'abbigliamento

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato un pregiudicato 41enne e la compagna 39enne per furto aggravato di articoli di abbigliamento.

I due conviventi, residenti a Noto, sono stati fermati dai Carabinieri mentre si allontanavano da un negozio di abbigliamento del centro commerciale dove, poco prima, avevano rubato capi di vestiario previa effrazione dei dispositivi antitaccheggio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.