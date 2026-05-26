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Siracusa: arrestata 44enne, deve scontare sei anni e otto mesi

Siracusa: arrestata 44enne, deve scontare sei anni e otto mesi

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno arrestato una pregiudicata 44enne, originaria di Palermo e residente in provincia di Messina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Messina.
La donna, di fatto domiciliata a Siracusa, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stata condannata a 6 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione perché accusata di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2016 e il 2022 in provincia di Messina.
La 44enne è stata associata alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

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