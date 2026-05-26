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Intercettato con 2 chili di droga: un arresto a Catania

Intercettato con 2 chili di droga: un arresto a Catania

CronacaCatania

Oltre due chilogrammi di droga sequestrati e un uomo in manette. E’ il bilancio di un‘operazione della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito dei controlli contro i traffici illeciti nelle zone a maggior densità di traffico del capoluogo etneo.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato un’auto nei pressi di Misterbianco. L’evidente nervosismo del conducente, un catanese, ha spinto i finanzieri a perquisire il veicolo. All’interno di un pannello del portabagagli è stato scoperto un panetto di cocaina di circa 1,2 chili.

I controlli delle Fiamme Gialle sono stati così estesi all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato un altro chilogrammo di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e marijuana, già suddiviso in dosi.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato quasi 200.000 euro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo la convalida del provvedimento da parte del Tribunale su richiesta della Procura di Catania, è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza.

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