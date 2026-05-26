Catania, ladri di polli rubano al supermercato e fuggono in auto

Una coppia di ladri di polli è stata bloccata dagli agenti della Polizia di Stato, pochi minuti dopo aver messo a segno il colpo in un supermercato della zona di via Acquicella.

Lui 41 anni, lei 50 anni, entrambi catanesi, hanno rovistato in un bancone dell’attività commerciale e non hanno resistito alla tentazione di portare via quattro confezioni di petto di pollo. Giunti alla cassa, i due hanno raggiunto frettolosamente l’uscita senza pagare, cercando di non dare nell’occhio. Il loro gesto, però, non è sfuggito ad un’addetta alla vigilanza del supermercato che li ha inseguiti, provando a bloccarli. La coppia è riuscita a raggiungere l’auto, parcheggiata nelle immediate vicinanze, a salire a bordo e ingranare la marcia per fuggire a tutta velocità. Durante le manovre, il 35enne alla guida del veicolo ha tentato di investire l’addetta alla vigilanza, che, nel frattempo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della squadra volanti e dei poliziotti delle moto-volanti in transito.

I poliziotti hanno subito inseguito l’auto in fuga, riuscendo a bloccarla pochi metri più avanti. Entrambi i ladri sono stati, quindi, fermati e condotti negli uffici di Polizia, dove sono state acquisite la denuncia dell’addetta alla vigilanza e la querela del responsabile del punto vendita per il furto subìto.

Il 35enne è stato arrestato per rapina impropria, mentre la 50enne è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.