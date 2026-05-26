Spotify lancia i remix con intelligenza artificiale per gli artisti Universal

Spotify ha annunciato una nuova funzione sviluppata in collaborazione con Universal Music Group che permetterà agli utenti di creare remix e cover generate con l’intelligenza artificiale dei brani degli artisti UMG. La possibilità sarà accessibile solo per gli artisti che avranno dato il proprio consenso e comporterà un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento standard. Sia l’artista originale sia l’autore del brano riceveranno una quota dei ricavi generati dai contenuti creati dagli utenti.

"Per la prima volta, i fan potranno creare legalmente cover e remix dai cataloghi degli artisti e degli autori partecipanti, con la condivisione del valore creato sia tra l'artista originale che tra l'autore", ha dichiarato Charlie Hellman, responsabile della divisione musicale di Spotify, durante l'Investor Day dell'azienda.

Fino ad ora, Spotify aveva vietato la musica generata dall'IA derivata da opere di un artista specifico senza la sua esplicita autorizzazione, pur consentendo il caricamento di musica generata dall'IA in generale, inclusi contenuti associati ad artisti la cui immagine e identità sono state create utilizzando l'intelligenza artificiale.

L'accordo pone Spotify in diretta concorrenza con Suno e Udio, le due app musicali basate sull'IA leader di mercato, entrambe in forte crescita. Dopo aver inizialmente permesso agli utenti di creare musica con l'intelligenza artificiale senza accordi con artisti o etichette discografiche, entrambe le startup hanno cambiato rotta negli ultimi mesi.

Udio ha siglato accordi con Universal Music Group e Warner Music Group, che a sua volta ha raggiunto un'intesa con Suno.

UMG e Sony sono comunque ancora in causa con Suno, con un procedimento in corso presso un tribunale federale statunitense del Massachusetts.

Hellman ha affermato che la funzionalità offrirà ad artisti e autori "una fonte di reddito completamente nuova, in aggiunta a quanto già guadagnano su Spotify".

L'amministratore delegato di Universal Music Group, Lucian Grainge, ha definito l'iniziativa "fortemente incentrata sugli artisti e basata su un'intelligenza artificiale responsabile", affermando che "stimolerà la crescita dell'intero ecosistema".

Anche Spotify ha annunciato durante l'investor day che offrirà agli abbonati a pagamento l'accesso anticipato ai biglietti per i concerti dei loro artisti preferiti prima della vendita generale.

Il nuovo servizio, chiamato "Reserved", verrà lanciato negli Stati Uniti quest'estate, per poi espandersi in altri mercati.

Gli abbonati verranno selezionati in base ai dati di ascolto, tra cui la frequenza con cui ascoltano in streaming un determinato artista, la varietà di brani riprodotti dal catalogo di quell'artista e se hanno salvato o meno dei brani nella loro libreria.

Avranno circa 24 ore di tempo per acquistare fino a due biglietti tramite una piattaforma di biglietteria partner, ha dichiarato l'azienda.

Spotify ha affermato che l'iniziativa contribuirà a far arrivare i biglietti ai veri fan anziché ai bot di bagarinaggio, che da tempo creano problemi sia agli spettatori che agli artisti.