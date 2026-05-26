Vandali alla villa di Pozzallo, nota di Quintilia Celestri

"L’esecrabile atto vandalico al murales della Villa comunale, opera dell’artista australiano Guido van Helten, deve esser da monito per richiamare ognuno di noi al dovere più alto: quello di seminare e diffondere il senso civico ed il rispetto assoluto del bene comune". Lo afferma in una nota la presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri. "Ogni Pozzallese e di qualunque età, - continua - abbia a cuore la nostra Città, la protegga dando il proprio contributo in prima persona alla sua cura. Condanno gli autori di un gesto che danneggia un bene della nostra collettività.

Il senso di comunità che è proprio della nostra Gente sia un dovere quotidiano che ognuno di noi deve compiere. Perché Pozzallo merita il rispetto e di essere protetta nella sua bellezza e per questo ognuno di noi ha il diritto e il dovere di rispettarla e proteggerla da inciviltà e vandalismi".