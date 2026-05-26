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Ragusa, torna "A tutto volume-Libri in festa": dall'11 al 14 giugno

Ragusa, torna "A tutto volume-Libri in festa": dall'11 al 14 giugno

CulturaRagusa

Pacifico aprirà alla Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa la diciassettesima edizione del festival "A Tutto Volume - Libri in festa" a Ragusa con un'anteprima di “Diario sentimentale di una donna libera”, omaggio narrativo e musicale a Ornella Vanoni.
Tra gli ospiti più attesi anche Olivier Norek, che presenterà il suo primo romanzo storico, e Serena Dandini (nella foto) che, insieme a Gherardo Colombo, sarà protagonista della serata finale in Piazza Duomo dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, con i disegni dal vivo dell’illustratore Angelo Ruta.
Il festival letterario, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, è in programma a Ragusa dall’11 al 14 giugno.
Quattro giorni di incontri, spettacoli e divulgazione che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dedicato a libri, musica e attualità, richiamando ogni anno oltre 25.000 partecipanti da tutta Italia. Promosso dall’Associazione Culturale “La Girandola”, A Tutto Volume è oggi uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del Sud Italia.

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