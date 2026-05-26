Maria Ausiliatrice, una folla in festa a Ragusa per la patrona della comunità salesiana

Si sono conclusi ieri sera i solenni festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, patrona della parrocchia salesiana di Ragusa e Madonna di Don Bosco, con una partecipazione straordinaria di fedeli, famiglie, giovani e cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla Mamma Celeste in un clima di intensa preghiera, devozione e comunità.

Il momento culminante della festa è stata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Carmelo Buccierie concelebrata dall’intera comunità religiosa salesiana insieme ad altri sacerdoti della diocesi. Una celebrazione particolarmente sentita, durante la quale è stato più volte richiamato il celebre motto di San Giovanni Bosco: “Ha fatto tutto Lei”, a testimonianza del ruolo centrale che Maria Ausiliatrice ha avuto nella vita del santo dei giovani e nella nascita e nello sviluppo delle opere salesiane nel mondo.

Nel corso dell’omelia, Don Carmelo Buccieri ha invitato i fedeli a riscoprire il rapporto autentico e filiale che ogni cristiano è chiamato a vivere con la Vergine Maria, seguendo proprio l’esempio di Don Bosco, che in ogni momento della sua vita si è affidato con totale fiducia alla Madonna.

Subito dopo la celebrazione, il simulacro di Maria Ausiliatrice ha attraversato le vie del quartiere accompagnato da una folla immensa di devoti. Una processione partecipata e carica di emozione, vissuta come occasione per riavvicinare ancora di più la parrocchia al territorio e le persone alla comunità ecclesiale. Tantissimi i fedeli presenti per dire grazie alla Madonna, affidarle una preghiera o chiedere una grazia.