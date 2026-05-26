Catania: controlli della Polizia di Stato nelle aree limitrofe alla stazione

La Polizia di Stato ha rafforzato le attività di monitoraggio e controllo nella zona della Stazione centrale di Catania anche in considerazione dell’aumento dei flussi turistici in città in vista della stagione estiva.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, unitamente ai poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, hanno attuato servizi antibivacco proprio nelle aree limitrofe allo scalo ferroviario “Catania Centrale”, in modo da scongiurare episodi di criminalità e illegalità diffusa, a garanzia della sicurezza dei turisti e dei cittadini e a tutela dell’ordine pubblico, procedendo anche al controllo dei dehors di alcune attività commerciali, attualmente dismessi.

Nel corso delle verifiche, gli agenti della Polfer hanno sottoposto a controllo diversi pregiudicati, tra cui un 37enne italiano, che, come è emerso dagli accertamenti nella banca dati in uso alle forze di Polizia, ha violato il provvedimento di divieto di far ritorno in città, emesso dal Questore di Catania.

Per tale ragione, al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.