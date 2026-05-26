Il lavoro povero diventa sistema, emergenza nel terziario: oltre la metà degli occupati è precaria

Il lavoro povero nel terziario non è più un’anomalia ai margini del mercato, ma il segnale di una frattura strutturale. Commercio, turismo e servizi rappresentano il principale serbatoio occupazionale del Paese, con quasi 5 milioni di lavoratrici e lavoratori, ma proprio in questi comparti si concentrano salari insufficienti, part time involontario, contratti discontinui, dumping e frammentazione contrattuale.

I numeri diffusi dalla Uiltucs al XIII congresso nazionale, “Vite che contano”, al Lingotto di Torino, fotografano una situazione particolarmente critica nel turismo. Oltre la metà degli occupati è precaria, quota che sale al 62,8% tra gli under 35. Più del 63% lavora part time, spesso non per scelta. Solo il 17,3% dei dipendenti può contare su un rapporto stabile e full time. Le retribuzioni medie annue si fermano poco sopra gli 11 mila euro e scendono a circa 6 mila euro per chi somma precarietà e part time. Nel Mezzogiorno, tra le lavoratrici, si resta sotto gli 8 mila euro annui.

Nel commercio, un lavoratore su due ha un contratto stabile e a tempo pieno, mentre il part time riguarda il 43,8% dei dipendenti. Restano forti differenze territoriali e di genere: al Sud le retribuzioni sono più basse e le donne pagano più spesso il prezzo di carriere discontinue, orari ridotti e minori tutele contributive.

Per il segretario generale Paolo Andreani, “il lavoro povero non è più un’emergenza temporanea: sta diventando un modello strutturale. Una condizione di estrema gravità aggravata dalla diffusione dei contratti pirata, dal dumping salariale e dalla frammentazione contrattuale”. È il punto politico della denuncia: se il terziario sostiene occupazione, consumi e servizi essenziali, non può farlo scaricando il rischio economico su lavoratori e famiglie. Bassi salari e discontinuità riducono il potere d’acquisto, comprimono la domanda interna e alimentano disuguaglianze.

La piattaforma Uiltucs si muove su tre assi: salari, precarietà e rappresentanza. Sul primo fronte il sindacato propone un modello contrattuale capace di recuperare il potere d’acquisto perduto, con meccanismi più efficaci di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione reale e al costo della vita. Nel mirino c’è l’attuale utilizzo dell’indice Ipca, giudicato insufficiente a riflettere la dinamica dei prezzi sostenuti dalle famiglie. Da qui la richiesta di rafforzare il recupero salariale, rivedere le decorrenze economiche dei rinnovi e introdurre indicatori più aderenti alla spesa quotidiana. Il tema riguarda anche la pensione futura. Per questo la Uiltucs propone forme di premialità salariale e contributiva per part time e contratti discontinui, così da ridurre l’effetto di carriere spezzate e redditi bassi sul piano previdenziale.

Nella stessa direzione si colloca la piattaforma 25/50/100: minimo di 25 ore settimanali per il part time, maggiorazione del 50% per il lavoro domenicale e del 100% per quello festivo. Sul versante della precarietà, il sindacato chiede di limitare l’abuso di contratti atipici e part time involontario, rafforzando stabilità, continuità lavorativa e tutele salariali per giovani, donne e stagionali. Rientra in questa linea anche la richiesta di rivedere le liberalizzazioni delle aperture domenicali e festive attraverso un confronto con imprese e istituzioni. Il terzo capitolo riguarda la rappresentanza. Per Uiltucs servono regole più stringenti sulle organizzazioni abilitate a firmare i contratti collettivi, l’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi e più protettivi, e strumenti più incisivi contro evasione ed elusione contrattuale. Senza un perimetro chiaro della contrattazione, la concorrenza rischia di spostarsi sempre più sul costo del lavoro. La sfida aperta al Lingotto riguarda il modello di crescita del Paese: un terziario competitivo non può fondarsi su occupazione povera e instabile. Per imprese, famiglie e politiche pubbliche, il nodo è trasformare i settori che creano più lavoro in settori capaci anche di creare reddito, sicurezza e futuro.