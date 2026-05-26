Il trionfo di Cannizzaro: vince con oltre il 65% dei voti

Circondato da amici e sostenitori, dai candidati che con lui hanno costruito l’alternativa al centrosinistra che qui ha governato negli ultimi 12 anni. Francesco Cannizzaro cambia colore all’amministrazione di Reggio Calabria. Adesso la città dello stretto è a trazione azzurra.

Sul palco l’affetto della famiglia. Scherza con i nipoti, che gli portano una fascia tricolore. Ringrazia i parlamentari, i consiglieri e gli assessori regionali che lo hanno sostenuto. Forza Italia si conferma la lista più votata, insieme alla civica espressione del sindaco. E poi Fratelli d’Italia, Lega, staccati Noi Moderati ed Azione. Exploit di Reggio Futura, espressione dell’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti. Per Cannizzaro Reggio può essere un laboratorio per il centro destra nazionale.

Subito al lavoro, promette il neo sindaco. Con una squadra all’altezza della sfida. Nei primi 100 giorni si propone di rivoluzionare palazzo San Giorgio. Accanto a lui il governatore Occhiuto. “La sconfitta al referendum solo un incidente di percorso - dice - il centrodestra non ha bisogno di inseguire gli estremismi come Vannacci, serve solo un po’ di coraggio”.