Cocaina dal Sud America, l'asse Colombia Italia passa per la Calabria

I Carabinieri di Civitavecchia, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, tre stranieri e un italiano. Scoperta una raffineria a Sant'Agata del Bianco

Importavano 800 chilogrammi di cocaina all'anno dal Sud America per poi distribuirla in Italia. 4 fermi dei Carabinieri di Civitavecchia coordinati dall'antimafia di Roma.

L’organizzazione criminale era nel Lazio, ma dotata di collegamenti con esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana.

Al vertice un colombiano, un esperto broker romano e un soggetto di origini calabresi, fondamentale per la fornitura di veicoli dotati di vani occulti meccanizzati.

Calabria coinvolta anche per l'esistenza di una raffineria clandestina nelle campagne di Sant'Agata del Bianco, nel reggino. Nel laboratorio, sequestrato insieme a presse idrauliche, stampi e forni a microonde, sono stati rinvenuti oltre 500 kg di miscele destinate verosimilmente ad abbassare la purezza della droga per moltiplicarne i profitti.

Le indagini di Carabinieri e DDA fanno ipotizzare una gestione altamente imprenditoriale. I vertici discutevano apertamente delle fluttuazioni di mercato: la cocaina veniva acquistata all'ingrosso a circa 16.000-17.000 euro al kg, per essere rivenduta a 21.000-24.000 euro. Il ricarico sui prezzi veniva indicato con il termine convenzionale di "punti" (es. 7 punti equivalevano a 7.000 euro di margine). La droga veniva camuffata nelle conversazioni con nomi in codice quali "Rosalba/Rosalia" (per la cocaina rosa), "Biancaneve" (per la cocaina classica), oppure "cotta/cruda" per indicarne la preparazione chimica.