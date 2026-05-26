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Incoronata a Caltagirone Miss Mondo Sicilia 2026: è la catanese Erica Lentini, 19 anni

Incoronata a Caltagirone Miss Mondo Sicilia 2026: è la catanese Erica Lentini, 19 anni

SpettacoloCatania

Erica Lentini, 19 anni, di Catania, studentessa di Giurisprudenza ed ex ginnasta di successo, oggi modella, fotomodella e hostess con il sogno di affermarsi nel mondo dell'alta moda e della comunicazione, è la nuova Miss Mondo Sicilia, incoronata a conclusione della finale regionale del concorso, svoltasi a Caltagirone, nella suggestiva cornice di piazza Municipio. A cederle lo scettro, l'uscente Grazia Ferro.
A staccare il "pass" per la finale nazionale di Gallipoli sono state, insieme a lei, altre 8 ragazze: Mariasole Venuti, Aurora Ambra, Noemi Costanzo, Giulia Geraci, Gioia Ossino, Veronica Lotà (Miss Mondo Web), Gloria Terzigno e Claire Gagliano.

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