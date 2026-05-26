Modica. Lutto nel mondo della imprenditoria: è morto Ciccio Pluchino

Lutto nel mondo della imprenditoria modicana, e non solo. A 78 anni è morto Ciccio Pluchino, storico gestore del Cineteatro Pluchino di viale Medaglie d'Oro che, per anni, ha ospitato le migliori compagnie teatrali grazie a stagioni di prosa di eccelsa qualità, con i grandi nomi dello spettacolo che hanno fatto tappa su quel palcoscenico. Ciccio era il più piccolo di cinque fratelli, i figli di Innocenzo, imprenditore edile che, negli Anni Sessanta e Settanta, ha contribuito ad edificare gran parte del tessuto urbano della città. Generoso e brillante, Ciccio era sempre in prima linea quando si trattava di sperimentare nuove strade nel campo dello spettacolo, della musica e dell’arte. E’ stato uno dei fondatori di Radio Emmeuno, nel 1976, del Gruppo Teatro Emmeuno, di Teleuno, negli Anni Ottanta, sempre in prima linea con i Club Service – e in particolare con il Rotaract e il Rotary – in occasione di iniziative di carattere sociale e solidale. Uno spirito vulcanico, sempre pronto a contribuire, con entusiasmo, alle novità in grado di migliorare la sua città per renderla sempre più attrattiva. Ciccio Pluchino, dopo la gestione del Cineteatro, si è occupato di assicurazioni, attività curata, poi, dal figlio, Marco.

Ciccio Pluchino, con la sua attività imprenditoriale e nel tessuto sociale della città, ha scritto un pezzo della storia di Modica caratterizzato da entusiasmo per il lavoro, per le novità positive e per la modernità.

Alla moglie, Teresa, ai figli e ai familiari tutti le condoglianze di Nuovo Sud.

(La foto è di Ragusa News)