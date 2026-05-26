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Modica, evade dai domiciliari: 39enne finisce in carcere

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Modica, evade dai domiciliari: 39enne finisce in carcere

Modica, evade dai domiciliari: 39enne finisce in carcere

CronacaRagusa

Era ai domiciliari ma, durante un controllo della Polizia di Modica, è stato intercettato in via Carlo Papa, in centro. Gli agenti lo hanno bloccato non senza qualche difficoltà e lo hanno dichiarato in arresto in flagranza. Protagonista dell'evasione, un 39enne modicano, tunisino di seconda generazione. L’uomo, che era stato arrestato la scorsa settimana a causa del suo comportamento violento, è stato nuovamente catturato dalla Polizia di Stato per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Ragusa.

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