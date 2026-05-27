Fine maggio rovente: in Francia si contano diverse vittime, in Italia 4 città da bollino rosso. Ecco dove e quando

La prima “ondata di calore” sta travolgendo in queste l’Europa con conseguenze inaspettate, anche tragiche. In Francia il governo è arrivato a segnalare “sette morti” collegati direttamente e indirettamente al caldo precoce arrivato a fine maggio. E per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio, 13 dipartimenti dell’ovest saranno posti in allerta arancione, come annunciato da Météo-France.

Al di qua delle Alpi, in Italia, il ministero della Salute ha emesso oggi, martedì 26 maggio, il bollettino sulle ondate di calore preannunciato l’allerta da bollino rosso in quattro città italiane per giovedì 28 maggio. Allerta massima dunque a Bologna, Firenze, Roma e Torino.

La portavoce del governo di Parigi, Maud Bregeon ha rivelato che nella giornata di oggi, martedì 26 maggio, si sono contate sette morti, tra cui “almeno cinque annegamenti”, legati all’ondata di caldo che ha investito la Francia negli ultimi giorni. “Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette morti direttamente o indirettamente collegate al caldo “, ha dichiarato Bregeon a TF1, aggiungendo che “tutto questo dovrà essere chiarito alla fine dell’episodio che vedremo oggi ” .La portavoce ha confermato poi all’AFP che, in aggiunta ai 5 annegati, due persone sono morte durante attività sportive a Parigi e nell’area metropolitana di Lione. Nella giornata odierna sono stati otto i dipartimenti della Francia occidentale posti sotto allerta arancione per ondata di calore, la prima volta per il mese di maggio nel Paese.

Giovedì 28 maggio l’allerta sarà massima in 4 città: Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3.. Sul sito del ministero della Salute si spiega che tale livello, il più alto, indica “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. L’allerta massima per queste quattro città arriva dopo due giorni di bollini arancioni e giovedì sono le prime località in cui la soglia si alza al terzo livello nel 2026.