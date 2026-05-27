Accoltella il figlio di 12 anni alle spalle e poi tenta il suicidio, arrestato 35enne a Napoli

Un 12enne è stato ferito questa mattina a Napoli con due coltellate al polmone sinistro. A colpire il ragazzino, come hanno appurato i carabinieri della compagnia Stella intervenuti in un'abitazione in via Vergini, nel rione Sanità, è stato il padre che poi avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi con il coltello al collo e ai polsi. L'uomo, di 35 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma e lesioni a un'esercente la professione sanitaria.

Questi i fatti. Il ragazzino sarebbe stato colpito alle spalle dal genitore che all'improvviso avrebbe dato in escandescenze. In casa in quel momento c'erano anche la moglie e le altre due figlie di 10 e 16 anni. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito le urla provenire dall'abitazione e hanno subito chiamato il 118. L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita anche davanti agli infermieri. La moglie è stata abile a disarmarlo ma nel farlo si è ferita a una mano.

Lo stato di forte agitazione del 35enne, probabilmente dovuto a un disagio psichico e a problemi di tossicodipendenza, è continuato anche quando i sanitari hanno provato a caricare l'uomo in ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso. E in quel momento è scattata l'aggressione a un'infermiera che l'uomo ha preso al collo. Per riuscire a liberarla sono intervenuti anche commercianti e vicini. Padre e figlio, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove sono stati chiamati i carabinieri.

I militari hanno sentito la madre del dodicenne e ascoltando altri testimoni. Intanto il ragazzino, dopo un primo ricovero in rianimazione, in prognosi riservata, una volta stabilizzato è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santobono. Invece, il padre dopo le cure dei medici al pronto soccorso, in codice rosso, è stato trasferito dal Pellegrini all'ospedale Cardarelli, padiglione Palermo.