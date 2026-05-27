ou
ULTIME NOTIZIE

Catania: controlli amministrativi della Polizia di Stato in centro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Accoltella il figlio di 12 anni alle spalle e poi tenta il suicidio, arrestato 35enne a Napoli

Accoltella il figlio di 12 anni alle spalle e poi tenta il suicidio, arrestato 35enne a Napoli

Altro sud

Un 12enne è stato ferito questa mattina a Napoli con due coltellate al polmone sinistro. A colpire il ragazzino, come hanno appurato i carabinieri della compagnia Stella intervenuti in un'abitazione in via Vergini, nel rione Sanità, è stato il padre che poi avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi con il coltello al collo e ai polsi. L'uomo, di 35 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma e lesioni a un'esercente la professione sanitaria.

Questi i fatti. Il ragazzino sarebbe stato colpito alle spalle dal genitore che all'improvviso avrebbe dato in escandescenze. In casa in quel momento c'erano anche la moglie e le altre due figlie di 10 e 16 anni. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito le urla provenire dall'abitazione e hanno subito chiamato il 118. L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita anche davanti agli infermieri. La moglie è stata abile a disarmarlo ma nel farlo si è ferita a una mano.

Lo stato di forte agitazione del 35enne, probabilmente dovuto a un disagio psichico e a problemi di tossicodipendenza, è continuato anche quando i sanitari hanno provato a caricare l'uomo in ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso. E in quel momento è scattata l'aggressione a un'infermiera che l'uomo ha preso al collo. Per riuscire a liberarla sono intervenuti anche commercianti e vicini. Padre e figlio, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove sono stati chiamati i carabinieri.

I militari hanno sentito la madre del dodicenne e ascoltando altri testimoni. Intanto il ragazzino, dopo un primo ricovero in rianimazione, in prognosi riservata, una volta stabilizzato è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santobono. Invece, il padre dopo le cure dei medici al pronto soccorso, in codice rosso, è stato trasferito dal Pellegrini all'ospedale Cardarelli, padiglione Palermo.

Potrebbero Interessarti