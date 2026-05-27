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Catania: controlli amministrativi della Polizia di Stato in centro

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L'uomo ferito con il dardo di una fiocina conosceva il suo aggressore

L'uomo ferito con il dardo di una fiocina conosceva il suo aggressore

Fatti&Notizie

Indagini in corso. La freccia sparata da 10 metri, l'accusa è tentato omicidio
Si conoscevano l'uomo di 59 anni che ieri è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico e chi lo ha colpito al petto con un dardo scagliato da una fiocina da sub.
Le circostanze dell'accaduto non sono ancora state chiarite dai carabinieri, che ieri hanno rintracciato l'uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti all'Iperal.
Inizialmente sembra che il ferito, a terra e cosciente, avesse riferito di non conoscere l'aggressore, giunto in auto e poi scappato dopo aver scoccato il dardo dal finestrino abbassato. Forse, nella concitazione del momento, non aveva capito chi fosse.
L'uomo è accusato di tentato omicidio. Il ferito è in ospedale, fuori pericolo. La freccia è stata scagliata da una decina di metri.

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