Incendio alla Sicily by Car di Carini: a fuoco una decina di auto

Incendio nella notte nel punto vendita di Sicily by Car a Villagrazia di Carini. Le fiamme hanno avvolto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio. Le vetture coinvolte sono state più di 20, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme. La sede era stata inaugurata venti giorni fa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri. Le fiamme sono divampate poco prima della mezzanotte di ieri. La colonna di fumo dell’incendio era visibile dall’autostrada A29. La sede si trova all’angolo fra la strada statale 113 e via dei Pioppi.

Due mesi fa un deposito della stessa azienda a Palermo fu preso di mira da un gruppo di persone che, arrivate a volto coperto a bordo di un'auto rubata, danneggiarono i veicoli parcheggiati a colpi di mitra. Una trentina i bossoli ritrovati.