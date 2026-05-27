Ucciso il capo militare di Hamas. Katz: “Sono morti che camminano”. Il Medio Oriente torna a infiammarsi, attacchi Usa all’Iran per “autodifesa”

Il ministro della Difesa Israel Katz ha annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza. Intanto almeno 31 persone sono morte negli attacchi messi a segno ieri dalle forze israeliane in Libano. Lo ha riferito il ministero della Sanità libanese in una nota, precisando che tra le vittime ci sono almeno quattro bambini e tre donne. Altre 40 persone sono rimaste ferite. Il ministero ha precisato che nella sola città di Burj al-Shemali, vicino a Tiro, sono rimaste uccise 14 persone.

Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Gli Usa invece nella notte hanno colpito 'per autodifesa’ un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: “Ci difenderemo”. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato “drastici tagli”, dai caccia ai sottomarini.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohammed Odeh a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato "mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno". Katz ha quindi voluto esprimersi ''a nome del primo ministro e mio, congratulazioni alle Forze di Difesa Israeliane e allo Shin Bet per la brillante esecuzione. Ci eravamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre e questo sta avvenendo. Sono tutti uomini morti che camminano ovunque". Secondo Katz, "verrà attuato anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza, tutto al momento giusto e nel modo giusto".