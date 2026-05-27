Arbitro sedicenne aggredito nel Sassarese dopo un cartellino giallo

Il video ormai è virale anche sui social: una palla contesa vicino alla linea del fallo laterale. Poi l'arbitro, un ragazzo di 16 anni, tira fuori il cartellino giallo. È il secondo, il direttore di gara con la mano destra sventola il rosso. Ma il giocatore colpito dal provvedimento è già lì, di fronte all'arbitro, lo schiaffeggia e gli dà una spinta. La notizia è stata anticipata da La Nuova Sardegna.

Il sedicenne rimane in piedi e, mentre il giocatore viene accompagnato negli spogliatoi e si scatena una bolgia in campo, fischia la fine della partita. È successo a Usini, in provincia di Sassari, nella gara tra Gymnasium Sassari e Gs Monserrato, gara del campionato di calcio di Terza Categoria. Il pubblico si è schierato immediatamente dalla parte dell'arbitro-ragazzino condannando l'episodio. Ora si attende il referto del giudice sportivo.