Catania, pusher catanese beccato con 2 kg di droga a casa: arrestato 33enne dai Carabinieri

Un controllo in strada, poi l’intuizione investigativa che ha portato a un sequestro di quasi 2 chili di sostanze stupefacenti. È l’esito di un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, che hanno arrestato un 33enne catanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel dettaglio, durante un servizio di pattuglia del territorio nel centro cittadino, l’uomo è stato fermato mentre camminava per strada con il volto parzialmente coperto dal cappuccio, come se volesse non dare nell’occhio o, comunque, rendersi meno riconoscibile.

Questo escamotage ha sortito, però, l’effetto contrario perché i Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo e, quindi, lo hanno fermato, identificato e poi perquisito, trovandogli, nelle tasche, alcune dosi di marijuana. Un elemento questo, che ha spinto i Carabinieri ad approfondire immediatamente gli accertamenti, estendendo le verifiche alla sua abitazione, nel territorio di Mascalucia, dove è stata fatta la scoperta più rilevante.

La perquisizione domiciliare, infatti, ha fatto emergere l’attività illecita del 33enne, che a casa nascondeva un quantitativo ben più consistente di droga. Durante le operazioni di ricerca, i militari hanno concentrato l’attenzione su una veranda alla quale si accedeva attraverso la stanza utilizzata dal ragazzo. E’ qui che i militari dell’Arma hanno scovato una grande busta in plastica contenente 10 panetti di hashish confezionati singolarmente, per un peso complessivo di 1.043 grammi e 980 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Oltre agli stupefacenti, i Carabinieri hanno sequestrato due bilancini di precisione e 3 pacchi di bustine in cellophane con chiusura ermetica adoperate per confezionare la droga.

Sulla base degli indizi raccolti, che saranno oggetto di verifica nel corso del procedimento giudiziario, il 33enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha disposto il trasferimento nel carcere catanese di Piazza Lanza, dove resta detenuto.