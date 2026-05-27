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Catania: controlli amministrativi della Polizia di Stato in centro

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Francofonte: incidente mortale sul lavoro

Francofonte: incidente mortale sul lavoro

CronacaSiracusa

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 13, in Francofonte (SR), contrada Gravilla, un operaio 35enne di nazionalità ucraina, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici, nel corso di operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici.
L’operaio, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
I Carabinieri della Stazione di Francofonte e il Nucleo Investigativo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, stanno accertando la dinamica dei fatti e il rispetto delle norme giuslavoristiche e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’area interessata dall’evento e i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.

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