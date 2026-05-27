Catania: controlli amministrativi della Polizia di Stato in centro

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza e di quelle relative alle attività commerciali. Proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania nella zona del centro cittadino.

I controlli, nel corso dei quali sono emerse diverse irregolarità, hanno riguardato una panineria e un lounge bar.

Nel primo controllo, relativo ad una panineria nei pressi di piazza Gandolfo, particolarmente affollata al momento delle verifiche, gli agenti hanno contestato al titolare sanzioni amministrative poiché, abusando della relativa autorizzazione, il gestore aveva occupato 10 metri di suolo pubblico, posizionando sul marciapiede tavoli e sedie a disposizione dei clienti.

Analoghi accertamenti sono stati effettuati presso un lounge bar situato nei pressi di piazza Carlo Alberto, già oggetto di precedenti controlli, a seguito dei quali la task force coordinata dalla Polizia di Stato aveva contestato diverse sanzioni.

In particolare, i poliziotti della squadra amministrativa della Divisione PAS hanno constatato l’inosservanza del provvedimento di sospensione dell’attività, che era stato disposto dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania. Infatti, nel precedente controllo questi ultimi avevano riscontrato la presenza di quattro lavoratori non regolarizzati, nei confronti dei quali non risultava effettuata la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro.

Per quanto accertato dai poliziotti, in assenza di un provvedimento di revoca della sospensione dell’attività, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza dell’obbligo di chiusura, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento della Polizia di Stato, che si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di controllo del territorio nel capoluogo, è finalizzato non solo a garantire il rispetto della normativa di settore, ma anche a tutelare l’ordine, l’incolumità e la sicurezza pubblica, in particolar modo nei luoghi di ritrovo ove si registra maggiore affluenza di persone, prevenendo situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la collettività.

L’attività della Squadra Amministrativa proseguirà nei prossimi giorni anche, in altre zone, secondo un piano predisposto dalla Questura di Catania che, ormai da diverse settimane e soprattutto nel periodo estivo, è stato rafforzato attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo.