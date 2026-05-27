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Israele conferma l’uccisione del nuovo capo militare di Hamas

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Priolo Gargallo: Denunciato 67enne per furto aggravato

Priolo Gargallo: Denunciato 67enne per furto aggravato

CronacaSiracusa

Giovedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno denunciato in stato di libertà un 67enne per furto aggravato.
I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un negozio di un centro commerciale di Melilli a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno fermato l’uomo, originario di Melilli, mentre cercava di allontanarsi dopo avere asportato attrezzatura agricola per un valore complessivo di oltre 500 euro. Refurtiva recuperata e restituita all’esercente.

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