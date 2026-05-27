La Polizia di Stato rimpatria due cittadini stranieri resisi responsabili di gravi reati

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito due provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri.

Il primo è stato prelevato dal carcere di Augusta, dove era recluso perché responsabile dei reati di rapina aggravata, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, danneggiamento ed immigrazione clandestina, ed è stato rimpatriato.

L’altro è stato prelevato dal carcere di Siracusa, dove era recluso per i reati resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, ed immigrazione clandestina e soggiorno irregolare sul territorio nazionale ed anch’esso è stato rimpatriato nel paese d’origine.