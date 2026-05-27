Catania: tenta di raggirare gli agenti per eludere il controllo

La Polizia di Stato ha arrestato un pusher 52enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio nel quartiere San Cristoforo, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno notato uno scooter parcheggiato in via Murifabbro, che, dagli accertamenti condotti sul posto, è risultato essere sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

A quel punto, avendo la necessità di individuare il proprietario del veicolo, i poliziotti hanno chiesto informazioni ad alcuni residenti nel frattempo scesi in strada, ma gli stessi hanno riferito di non conoscerlo.

Gli accertamenti condotti attraverso le banche dati in uso alle forze dell’ordine hanno permesso di risalire al 52enne che, raggiunto telefonicamente, ha affermato di aver parcheggiato il motociclo in quella strada e di trovarsi in un ristorante fuori città.

Al fine di rimuovere dalla sede stradale il veicolo non assicurato, gli agenti hanno chiamato il carro soccorso invitando il proprietario a presentarsi presso gli uffici di polizia per le contestazioni al Codice della strada.

Non appena il 52enne ha raggiunto gli uffici, uno dei poliziotti lo ha subito riconosciuto poiché, poco prima, si trovava tra i curiosi presenti in strada in via Murifabbro.

Insospettiti da quell’atteggiamento, gli agenti hanno eseguito la perquisizione del motociclo che ha consentito di rinvenire due buste di cocaina per un totale di 24 grammi, precedentemente nascoste dall’uomo.

L’uomo, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.