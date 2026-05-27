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La Polizia di Stato effettua controlli antidroga ed esegue perquisizioni nel territorio modicano

La Polizia di Stato effettua controlli antidroga ed esegue perquisizioni nel territorio modicano

CronacaRagusa

La Polizia di Stato ha effettuato una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di soggetti gravati da precedenti o pregiudizi di polizia a Modica

Investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania hanno controllato una donna che è stata trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. E’ stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli, un uomo è stato inoltre trovato in possesso di circa 0,5 grammi di hashish, sostanza sottoposta a sequestro amministrativo. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa della detenzione di stupefacente per uso personale.

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