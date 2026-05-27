La Polizia di Stato effettua controlli antidroga ed esegue perquisizioni nel territorio modicano

La Polizia di Stato ha effettuato una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di soggetti gravati da precedenti o pregiudizi di polizia a Modica

Investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania hanno controllato una donna che è stata trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. E’ stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli, un uomo è stato inoltre trovato in possesso di circa 0,5 grammi di hashish, sostanza sottoposta a sequestro amministrativo. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa della detenzione di stupefacente per uso personale.