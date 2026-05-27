Nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati arriva il quartetto di Michele Sperandio con “The Sea of Music”

Ultimo grande live per il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” edizione 2026, sabato 30 maggio alle 21 nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19. L’appuntamento è con il quartetto di un musicista di grande talento e creatività: Michele Sperandio, con “The Sea of Music”. È il nuovo progetto del batterista marchigiano, che presenta un repertorio con un filo conduttore molto chiaro: Il Mare, da sempre rifugio di molti artisti e simbolo di libertà.

Questo leitmotiv permette al quartetto di esplorare diversi generi, dalla forma canzone ai brani strumentali jazz, dai cantautori italiani ai musicisti d’avanguardia del progressive degli anni '70. Sul palco saliranno Marta Giulioni - Voce Simone Maggio - Piano Lorenzo Scipioni - Contrabbasso Michele Sperandio - Batteria Giunto nel 2024 all’esordio discografico come band leader con The Sea of Music, Michele Sperandio inizia lo studio della batteria sotto la guida di Glauco Di Sabatino e approfondisce il linguaggio jazzistico con Marco Volpe.

Ha frequentato masterclass con artisti di fama internazionale come Ari Hoenig, Horacio El Negro Hernandez, Antonio Sanchez e Gary Chaffee. Nel 2023 si diploma con 110 e Lode in batteria jazz presso il conservatorio Pergolesi di Fermo sotto la guida di Andrea Nunzi.

Come session man ha collaborato con numerosi artisti e ha partecipato a importanti festival e registrazioni discografiche. Ha lavorato con musicisti come Sharon Clark, Mafalda Minnozzi, Paul Ricci, Michael Rosen, Flavio Boltro, Daniele Gorgone e molti altri. Dal 2012 dirige la scuola di musica "Cantiere Musicale", realizzando progetti didattici anche nelle scuole pubbliche e per il sociale. È direttore artistico del festival "Jazz Al Castello" e fondatore dell’associazione "Cantiere Eventi", organizzando eventi culturali in diverse località. Ha pubblicato il metodo "Rhythm and Space", usato nei corsi di poliritmi al conservatorio Vivaldi di Alessandria.

Si conclude alla grande questa 12a stagione della rassegna firmata Associazione Culturale Musikante: il Battiati Jazz Festival – Note in Teatro 2026 è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana, con la direzione artistica del M° Antonio Petralia, che come artista, organizzatore e Presidente del sodalizio lavora costantemente ad una proposta musicale di qualità, capace di scovare numerose “gemme nascoste” del jazz italiano, di cui Petralia è esponente di rilievo anche come membro del direttivo di MIDJ – Musicisti Italiani di Jazz. Ultimo concerto del cartellone invernale/primaverile targato Musikante, e ultima conduzione per lo “showman totale” Riccardo Gangemi, che in questi appuntamenti sul palco del Polo Culturale a Sant’Agata Li Battiati ha stabilito una sinergia con il pubblico tanto solida quanto basata su originalità e costante gradevolezza ed attenzione per ogni spettatore e spettatrice. Ticket €15 fino ad esaurimento posti a botteghino o a questo link.

Infoline: 345-7447035 https://musikante.eu/abbonamenti-e-biglietti/