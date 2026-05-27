Napoli, donna si lancia dal terzo piano del Cardarelli: era ricoverata nel reparto Grandi Ustionati

Era stata vittima di un incidete sul lavoro. Il cordoglio dell'ospedale. "Rispettato il protocollo anti-suicidio". Ma non è bastato

Si è sporta dalla finestra del bagno, dove nessuno poteva vederla e poi è saltata nel vuoto. Questa mattina, mercoledì 5 maggio, poco prima delle 10, una paziente ricoverata nel reparto Terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli di Napoli è caduta dal terzo piano del padiglione E. A darne nota il nosocomio partenopeo che, attraverso la Direzione strategica, esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari della donna.

I pazienti della Tigu, acronimo di Terapia Intensiva Grandi Ustionatisi- si legge nella nota dell’ospedale- sono seguiti con grande attenzione, anche attraverso una valutazione psicologica, proprio per i traumi riportati. Nel caso di specie, sembrerebbe che l’episodio si sia verificato nell’ambiente del bagno, probabilmente perché luogo di maggiore privacy”. La paziente, vittima di un grave incidente sul lavoro da cui ha riportato pesanti ustioni, proprio oggi sarebbe stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva. Tutti i pazienti “sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva- prosegue la nota- Nell’anno 2025 l’Azienda ha rinnovato le procedure anti-suicidio”. Incluso il supporto psicologico, la videosorveglianza e le barriere alle finestre. Ma non è bastato.