Marina di Modica proclamata Bandiera Verde: la cerimonia a Palazzo San Domenico

“Non poteva esserci modo migliore per celebrare la prima Bandiera Verde della storia sui nostri arenili, se non quello di vivere a Modica, nella nostra aula consiliare, la proclamazione delle 164 spiagge al Mondo, insignite del prestigioso simbolo che segna le spiagge realmente fruibili dai bambini e dalle famiglie, dove l’acqua non diventa subito alta, con spazi adeguati tra gli ombrelloni, servizi ludici e di ristorazione dedicati ai più piccoli e la presenza indispensabile degli operatori del salvataggio". Ha esordito così l'assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, nell'aula consiliare che ha ospitato la cerimonia di consegna del riconoscimento. "Stamattina - continua Cannizzaro - ho vissuto assieme al Sindaco Maria Monisteri Caschetto, alla Presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo, ai rappresentanti dei comuni limitrofi, ai colleghi della giunta, ad una rappresentanza del Consiglio comunale, alle autorità civili e militari, ad una delegazione di bambini delle nostre scuole e ai pediatri e medici del territorio, la proclamazione dalle parole del professor Italo Farnetani, fondatore e coordinatore della ricerca, con l’elenco completo delle 164 spiagge insignite della Bandiera Verde 2026, scelte da 3.238 pediatri. Fra le 6 nuove al Mondo -tre in Italia e tre in Africa- c’è anche la nostra Marina di Modica che fortifica il secondo posto della Sicilia a livello nazionale come spiagge dalle Bandiere Verdi. Marina di Modica, dunque, come luogo ideale per la vacanza di genitori e figli. Il prossimo impegno è l’11 luglio a Termoli dove ritireremo la Bandiere che sventolerà su Marina di Modica per tutto l’anno”