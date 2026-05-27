Pallanuoto, l'Ortigia si aggiudica il derby con il Telimar: vantaggio in vista dei play out

C.C. ORTIGIA 1928 – TELIMAR 20-18 (5-5, 5-4, 5-3, 5-6)

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, G. Rossi 1, Torrisi 3, Baksa 2, Di Luciano (Cap) 2, Giribaldi 1, Tringali Capuano, Carnesecchi 4, Radic 1, Marangolo, Aranyi 2, Tankosic 3, Valenza, Trimarchi 1, Scordo. Allenatore: Stefano Piccardo

Telimar: Massaro, Mangiante 1, Vucurovic 2, Saveljic 3, Boggiano 1, Alfonso Pozo 1, Giliberti 3, Muscat Melito 6, Lo Cascio (Cap), Fabiano 1, Lo Dico, Pettonati, Mandalà, Taormina. Allenatore:. Allenatore: Ivano Quartuccio

Arbitri: Raffaele Colombo (Maslianico, CO) e Stefano Pinato (Nervi, GE)

Superiorità numeriche: ORT: 7/13 + 1 rig. TEL: 6/17 + 3 rig.

Espulsioni definitive: Saveljic (T) nel 2° tempo per brutalità; Marangolo (O) nel 3° tempo, Scordo (O), Rossi (O) e Mangiante (T) nel 4° per raggiunto limite di falli

L’Ortigia chiude la regular season vincendo 20-18 un frizzante e combattuto derby contro il Telimar. Un successo fondamentale, che vale sia il sorpasso nella classifica finale sia un vantaggio importante in vista dei play-out, che si disputeranno già sabato pomeriggio. A confrontarsi saranno proprio le due formazioni siciliane, con i biancoverdi che avranno l’opportunità di giocare in casa anche l’eventuale gara tre. Quello di questa sera è stato dunque una sorta di anticipo: un match bellissimo, intenso, giocato a ritmi elevati dal primo al quarto tempo. La squadra di Piccardo scende in acqua con l’approccio giusto, mettendo subito sotto i palermitani, grazie all’ottimo lavoro di Aranyi al centro e alle conclusioni di Carnesecchi, Baksa e Torrisi. Il Telimar, però, non demorde e si rimette in partita, pareggiando nel finale di primo tempo e riuscendo addirittura a portarsi in vantaggio dopo due minuti dall’inizio del secondo. L’Ortigia reagisce con un parziale di 4-0, ma la fuga viene bloccata da Saveljic, che poco dopo va fuori per brutalità. Nei quattro minuti di uomo in più, i biancoverdi riescono ad allungare di poco, chiudendo il terzo tempo avanti 15-12. Negli ultimi otto minuti, l’Ortigia riesce a portarsi perfino sul +5, ma poi pecca un po’ di frenesia, consentendo al Telimar di avvicinarsi a distanza minima. I biancoverdi allora gestiscono gli ultimi secondi, con Giribaldi che mette il sigillo sulla vittoria finale, facendo esplodere di gioia la tribuna della “Caldarella”.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la vittoria: “Con questo successo totalizziamo 17 punti nel girone di ritorno, contro i 7 dell’andata, e probabilmente chiuderemo con la migliore differenza reti delle cinque squadre che partecipano ai play-out, ma questo conta poco. Adesso si azzera tutto. Il Telimar ha dimostrato di essere un avversario di altissimo livello. Io sono già proiettato sul match di sabato, perché penso che, della serie di play-out, sarà sicuramente quello più difficile da preparare. Oggi abbiamo sbagliato in certi momenti la superiorità numerica, anche se in altri, invece, l'abbiamo giocata benissimo. Dobbiamo lavorare anche in difesa, perché 18 gol subiti in una gara in casa sono oggettivamente tanti. Lavoreremo su questo aspetto”.

(nella foto, Stefano Piccardo. Foto; Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)