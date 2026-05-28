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Scoperto nel Vittoriese un deposito abusivo di carburante: sequestrati circa 2.500 litri di gasolio agricolo

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Scoperto nel Vittoriese un deposito abusivo di carburante: sequestrati circa 2.500 litri di gasolio agricolo

Scoperto nel Vittoriese un deposito abusivo di carburante: sequestrati circa 2.500 litri di gasolio agricolo

CronacaRagusa

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sull’intera filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di contrastare i fenomeni speculativi nonché il ricorso a canali di approvvigionamento illeciti, hanno sequestrato, nei giorni scorsi, circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato un soggetto alla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’attività di servizio è stata condotta dalla Compagnia di Vittoria e ha consentito di rinvenire, nei locali aziendali di una nota carrozzeria per autoveicoli e rimorchi operante nel comune vittoriese, 3 cisterne contenenti gasolio agevolato, unitamente a tutto l’occorrente per il tiraggio e l’erogazione del carburante. I successivi approfondimenti effettuati in loco hanno permesso di scoprire che anche i mezzi dell’azienda utilizzavano indebitamente il prodotto agevolato.

Il gasolio agricolo complessivamente ritrovato, ammontante a circa 2.500 litri, che, come noto, sconta un’imposta di produzione e fabbricazione ridotta rispetto al carburante destinato all’autotrazione, nonché un’aliquota I.V.A. agevolata del 10% esclusivamente per fini agricoli, è stato sottoposto a sequestro, mentre il titolare dell’azienda è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e per la mancanza del certificato di prevenzione incendi.

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