Orrore in Colombia, morta una neonata: "Vittima di violenza sessuale"

La piccola aveva appena sei mesi. La denuncia dal Difensore civico, citato dall'agenzia Efe, che ha chiesto giustizia e verità sul caso

Orrore in Colombia, dove una bambina di sei mesi è deceduta ieri nel Comune colombiano di El Espinal, nel dipartimento di Tolima. Sul corpo della piccola vittima, i segni di una violenza sessuale.

La denuncia del terribile episodio arriva dal Difensore civico, citato dall'agenzia Efe, che ha chiesto giustizia e un'indagine "con la massima diligenza" sul caso.

La morte della neonata, ricoverata presso l'ospedale San Rafael, è stata descritta come “dolorosa e indigna” e costituisce una "grave violazione dei diritti dell'infanzia", come sottolineato dal Difensore civico in un comunicato dato alla stampa.

Questo episodio, si legge, "deve essere indagato con la massima diligenza da parte delle autorità competenti", ha aggiunto, ricordando che "ogni forma di violenza contro bambine, bambini e adolescenti è inaccettabile".