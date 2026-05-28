Pallavolo femminile, Eurialo under 13 in finale

Eurialo Siracusa Under 13 qualificata alla final four “Monti Iblei”. Le campionesse in carica difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno domenica 31 maggio al PalaCorso di Siracusa. In semifinale affronteranno l’Ardens Comiso. Nell’altra sfida di fronte Aurora e Green Sport Modica. Le vincenti si affronteranno in finale. E’ questo l’esito dei due triangolari che si sono disputati ieri. Alla “Costanzo” di Siracusa, la compagine aretusea ha perso la prima gara con l’Aurora ma, nella seconda, ha conquistato la vittoria e ha così potuto festeggiare l’accesso alle finali territoriali di categoria. Ha infatti battuto con un doppio 25-20 il Ferla in una partita in cui è stata sempre in vantaggio, giocando un buon volley in tutti i fondamentali.

“Con l’Aurora – sottolinea la schiacciatrice Greta Malandrino - abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, mentre contro il Ferla abbiamo fatto meglio, pur non esprimendoci al massimo. Abbiamo comunque dimostrato di saper giocare una buona pallavolo, difendendo bene e cercando di attaccare con efficacia”.

“Siamo contente – dice la schiacciatrice Claudia Bottaro – per questo traguardo. Ora cercheremo di giocarci le nostre possibilità e invitiamo tutti a venire al PalaCorso domenica pomeriggio”. Per la palleggiatrice Carlotta Spinosa, “abbiamo ottenuto un risultato importante, frutto dei nostri costanti allenamenti. Domenica proveremo a ripeterci”.

Soddisfatto anche il vicepresidente Salvo Corso. “Abbiamo colto – dice - un risultato di rilievo, conseguito grazie all’impegno e alla passione delle nostre giovani atlete, che continuano a regalarci grandi emozioni”.