Ruba in aeroporto portafoglio a passeggero: denunciato 60enne

È stato individuato dalla Polizia di Stato il 60enne che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un furto perpetrato in aeroporto ai danni di un altro passeggero, in coda con lui ai controlli di sicurezza, nel Terminal C.

La vittima aveva riposto il portafoglio nell’apposito contenitore per i consueti accertamenti prima dell’imbarco e, una volta superati i controlli, nel momento di riprendere i propri effetti personali si è reso conto che mancava il portafoglio con documenti e circa 100 euro e, per questo, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Frontiera.

I poliziotti hanno ricevuto la denuncia della vittima e, dopo aver messo insieme tutti gli elementi utili, hanno avviato le indagini in modo da risalire al ladro. Gli agenti della Polaria hanno visionato le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza presenti nell’aerostazione e hanno ricostruito le fasi del furto. Dall’analisi dei video, i poliziotti hanno notato il 60enne in azione: dopo aver superato i controlli, l’uomo ha prelevato dalla propria vaschetta gli oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner e, subito dopo, ha adocchiato nel contenitore accanto il portafoglio dell’altro passeggero. A quel punto, con una mossa veloce, l’ha preso e l’ha portato via, recandosi al gate dove si è imbarcato su un volo diretto a Verona. In questo modo, attraverso accertamenti incrociati tra le immagini di sorveglianza e il software Packtrack, l’applicazione che legge le carte di imbarco al gate, è stato possibile identificare l’uomo che, successivamente, è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.