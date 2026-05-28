ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, era ai Servizi sociali ma non osservava prescrizioni: arrestato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Niscemi, Musumeci “Firmati i decreti per i programmi di intervento”

Niscemi, Musumeci “Firmati i decreti per i programmi di intervento”

Politica

“Ho firmato, come stabilito dalla legge, i decreti che prevedono l’attuazione dei programmi di intervento per gli eventi franosi verificatisi a Niscemi”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “I programmi – spiega il ministro – riguardano la demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell’area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro”.

Per il programma relativo alle demolizioni e delocalizzazioni “è previsto un limite di spesa di 75 milioni di euro – prosegue – di cui circa 22 milioni per le attività di demolizione nella fascia di sicurezza di 50 metri e circa 53 milioni per i contributi di delocalizzazione. Gli immobili localizzati nella fascia di sicurezza sono 278″.

Per il programma di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico “è previsto un costo complessivo di 75 milioni di euro. Sono compresi 20 interventi relativi alla Frana Nord, per 22 milioni e 300 mila euro, – aggiunge Musumeci – di 27 milioni e 400 mila euro per la Frana Centrale e di 7 milioni e 350 mila euro per la Frana Sud. Agli interventi sul Torrente Benefizio sono destinati invece 16 milioni e 400 mila euro. Infine, sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1 milione e 550 mila euro. I programmi, proposti dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, sono stati da me illustrati e sottoposti all’approvazione del governo. Saranno realizzati attraverso provvedimenti attuativi dello stesso commissario”, conclude il ministro Musumeci.

Potrebbero Interessarti