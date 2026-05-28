Vannacci oggi a Catania: prima tappa del tour siciliano di Futuro Nazionale

Sarà Catania ad aprire il tour siciliano di Futuro Nazionale. Il generale Roberto Vannacci ha scelto il capoluogo etneo come prima delle cinque tappe che lo porteranno nei prossimi giorni in tutta l'Isola. Una scelta che conferma la particolare attenzione dedicata alla Sicilia e che consentirà al leader di Futuro Nazionale di incontrare cittadini, simpatizzanti, rappresentanti territoriali e comitati del movimento.

L'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, giovedì 28 maggio, alle ore 19, al Romano Palace Luxury Hotel di Catania. Sul palco, insieme a Vannacci, interverranno il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, il responsabile per il Sud Italia, on. Rossano Sasso, e il coordinatore della Regione Sardegna, Gianluca Dessì.

L'evento è organizzato dai referenti dei comitati catanesi di Futuro Nazionale Massimiliano Ravanelli, Dridi Forese, Salvo Stefio e Marco Tanasi. Parteciperanno delegazioni provenienti da tutte le province siciliane. L'incontro rappresenta una tappa significativa nel percorso di radicamento del movimento nell'Isola.

Al centro dell'incontro ci saranno le risposte alle istanze dei territori, la tutela della sicurezza pubblica, la legalità e il rafforzamento della presenza del movimento nelle comunità locali, temi sui quali Futuro Nazionale sta registrando una crescita costante di adesioni e consensi. La crescita del movimento trova conferma anche nei dati del tesseramento: dal primo marzo, data di avvio delle adesioni, Futuro Nazionale ha già superato quota 4.100 in Sicilia e 73.000 tesserati in tutta Italia.

«La scelta del generale Vannacci di iniziare da Catania il suo percorso in Sicilia ci riempie di orgoglio e conferma la centralità del nostro territorio - afferma Massimiliano Ravanelli -. C'è un bisogno diffuso e profondo di sicurezza, di tutele e di rappresentanza reale. L’incontro di oggi sarà un’occasione per dare voce a tutti quei cittadini che chiedono risposte concrete ai problemi del territorio e non vogliono sentirsi lasciati soli dalle istituzioni».

L’incontro è aperto al pubblico.

I prossimi incontri in Sicilia con il Generale Vannacci:

· 29 maggio - Caltanissetta

· 30 maggio - Palermo

· 31 maggio - Milazzo

· 31 maggio - Messina