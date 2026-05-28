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Ragusa, era ai Servizi sociali ma non osservava prescrizioni: arrestato

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Ragusa, era ai Servizi sociali ma non osservava prescrizioni: arrestato

Ragusa, era ai Servizi sociali ma non osservava prescrizioni: arrestato

CronacaRagusa

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con immediata carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti delle Volanti, durante le loro attività d’indagine e di controllo del territorio, hanno accertato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa cui il soggetto, un trentasettenne, era sottoposto.

Gli agenti hanno riscontrato l’uso di sostanze stupefacenti e la diffusione, mediante internet, di immagini intime della propria moglie.

Appena rintracciato tra le vie di Ragusa, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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